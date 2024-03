Minuszeichen in Frankfurt: DAX notiert nachmittags im Minus

Aktuell legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag steht der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,05 Prozent im Minus bei 17 923,93 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,813 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,003 Prozent tiefer bei 17 932,18 Punkten, nach 17 932,68 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Dienstag bei 17 914,18 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 998,04 Punkten erreichte.

DAX-Performance auf Jahressicht

Der DAX wies vor einem Monat, am 19.02.2024, einen Stand von 17 092,26 Punkten auf. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 19.12.2023, den Stand von 16 744,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, einen Stand von 14 768,20 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 6,88 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 039,05 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Zähler.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Hannover Rück (+ 4,21 Prozent auf 254,70 EUR), Commerzbank (+ 3,08 Prozent auf 12,29 EUR), BASF (+ 2,60 Prozent auf 50,28 EUR), Continental (+ 2,25 Prozent auf 68,64 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (+ 1,79 Prozent auf 166,13 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Siemens (-6,87 Prozent auf 171,00 EUR), Infineon (-2,13 Prozent auf 31,32 EUR), RWE (-1,81 Prozent auf 30,50 EUR), EON SE (-1,43 Prozent auf 12,40 EUR) und Bayer (-1,33 Prozent auf 25,85 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5 644 758 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 200,669 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,96 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,99 Prozent an der Spitze im Index.

