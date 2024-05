Minuszeichen in Frankfurt: SDAX am Nachmittag leichter

Der SDAX bewegt sich am Dienstagnachmittag im Minus.

Um 15:42 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,25 Prozent tiefer bei 15 199,61 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 122,469 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,237 Prozent fester bei 15 273,67 Punkten in den Dienstagshandel, nach 15 237,55 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 15 337,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 15 199,61 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, wies der SDAX einen Wert von 14 256,34 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.02.2024, notierte der SDAX bei 13 768,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, den Wert von 13 345,54 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,97 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 15 337,24 Punkte. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell AUTO1 (+ 3,04 Prozent auf 6,70 EUR), ADTRAN (+ 2,28 Prozent auf 5,39 USD), STRATEC SE (+ 2,07 Prozent auf 46,90 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 1,72 Prozent auf 1,18 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,51 Prozent auf 21,50 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen IONOS (-4,60 Prozent auf 23,85 EUR), ATOSS Software (-3,96 Prozent auf 230,50 EUR), SÜSS MicroTec SE (-3,33 Prozent auf 55,10 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-3,23 Prozent auf 44,34 EUR) und DEUTZ (-1,56 Prozent auf 5,37 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 390 477 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die TRATON-Aktie mit 16,325 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Die TRATON-Aktie hat mit 6,15 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Schaeffler-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,47 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

