SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|TecDAX-Marktbericht
|
22.10.2026 12:26:51
Minuszeichen in Frankfurt: So performt der TecDAX mittags
Am Donnerstag verbucht der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,63 Prozent auf 4 042,20 Punkte. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 570,571 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,347 Prozent auf 4 053,66 Punkte an der Kurstafel, nach 4 067,76 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4 034,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 066,06 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX
Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 0,716 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, betrug der TecDAX-Kurs 4 031,01 Punkte. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wurde der TecDAX mit 3 789,67 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 750,39 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,53 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Punkten.
TecDAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 5,45 Prozent auf 45,16 EUR), Sartorius vz (+ 2,49 Prozent auf 267,60 EUR), Drägerwerk (+ 1,34 Prozent auf 98,30 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,99 Prozent auf 34,56 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,82 Prozent auf 25,71 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil AIXTRON SE (-6,11 Prozent auf 30,10 EUR), JENOPTIK (-5,76 Prozent auf 37,98 EUR), Siltronic (-5,44 Prozent auf 60,85 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,69 Prozent auf 52,85 EUR) und PVA TePla (-4,62 Prozent auf 28,92 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 549 566 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 232,629 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,50 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|15.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|31.03.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|06.08.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|11.05.26
|SUSS MicroTec Halten
|DZ BANK
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|28,37
|-2,00%
|Carl Zeiss Meditec AG
|35,24
|0,74%
|Deutsche Telekom AG
|25,29
|-3,07%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|100,20
|2,04%
|freenet AG
|22,90
|-0,35%
|JENOPTIK AG
|37,30
|-2,15%
|PVA TePla AG
|27,86
|-0,36%
|QIAGEN N.V.
|44,93
|0,25%
|SAP SE
|211,90
|-1,17%
|Sartorius AG Vz.
|281,60
|3,49%
|Siltronic AG
|55,60
|-5,28%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|49,40
|-3,23%
|TeamViewer
|7,39
|-0,14%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|28,50
|2,30%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 024,30
|-0,89%
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