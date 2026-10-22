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TecDAX-Marktbericht 22.10.2026 12:26:51

Minuszeichen in Frankfurt: So performt der TecDAX mittags

Minuszeichen in Frankfurt: So performt der TecDAX mittags

Der TecDAX notiert am vierten Tag der Woche im negativen Bereich.

Am Donnerstag verbucht der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,63 Prozent auf 4 042,20 Punkte. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 570,571 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,347 Prozent auf 4 053,66 Punkte an der Kurstafel, nach 4 067,76 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 034,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 066,06 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 0,716 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, betrug der TecDAX-Kurs 4 031,01 Punkte. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wurde der TecDAX mit 3 789,67 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 750,39 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,53 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Punkten.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 5,45 Prozent auf 45,16 EUR), Sartorius vz (+ 2,49 Prozent auf 267,60 EUR), Drägerwerk (+ 1,34 Prozent auf 98,30 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,99 Prozent auf 34,56 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,82 Prozent auf 25,71 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil AIXTRON SE (-6,11 Prozent auf 30,10 EUR), JENOPTIK (-5,76 Prozent auf 37,98 EUR), Siltronic (-5,44 Prozent auf 60,85 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,69 Prozent auf 52,85 EUR) und PVA TePla (-4,62 Prozent auf 28,92 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 549 566 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 232,629 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,50 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Analysen zu TecDAX-Aktien
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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TecDAX 4 024,30 -0,89%

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