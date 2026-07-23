Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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TecDAX aktuell 23.07.2026 12:27:01

Minuszeichen in Frankfurt: So steht der TecDAX mittags

Minuszeichen in Frankfurt: So steht der TecDAX mittags

Der TecDAX verzeichnet aktuell Verluste.

Um 12:10 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,37 Prozent leichter bei 3 737,73 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 507,282 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,147 Prozent schwächer bei 3 784,11 Punkten in den Handel, nach 3 789,67 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 784,11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 3 731,99 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 0,856 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 23.06.2026, den Wert von 3 903,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, lag der TecDAX bei 3 648,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 835,31 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3,13 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern registriert.

TecDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 3,88 Prozent auf 80,28 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,66 Prozent auf 33,16 EUR), SMA Solar (+ 0,58 Prozent auf 60,50 EUR), freenet (+ 0,33 Prozent auf 24,40 EUR) und CANCOM SE (-0,21 Prozent auf 23,40 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Eckert Ziegler (-5,16 Prozent auf 13,42 EUR), Infineon (-4,61 Prozent auf 66,58 EUR), Sartorius vz (-3,21 Prozent auf 214,20 EUR), Siltronic (-2,90 Prozent auf 81,90 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,73 Prozent auf 81,85 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 717 852 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 159,278 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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CANCOM SE 23,35 0,43% CANCOM SE
Eckert & Ziegler 13,46 -3,79% Eckert & Ziegler
freenet AG 24,40 0,74% freenet AG
HENSOLDT 80,28 4,23% HENSOLDT
Infineon AG 66,49 -4,36% Infineon AG
SAP SE 130,92 0,32% SAP SE
Sartorius AG Vz. 213,90 -3,08% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 81,95 -2,38% Siltronic AG
SMA Solar AG 60,60 2,89% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 81,85 -2,27% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 5,59 -1,67% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 33,22 1,34% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 737,12 -1,39%

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