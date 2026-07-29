TeamViewer Aktie
|6,67EUR
|0,34EUR
|5,29%
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
TeamViewer Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Teamviewer nach Zahlen zum zweiten Quartal von 6,50 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Zahlenwerk des Software-Anbieters sei gemischt ausgefallen, schrieb Nicolas Herms am Mittwoch. Die Geschäftsergebnisse udn die Telefonkonfernez hätten aber doch Hinweise auf eine klare Erholung gegeben./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TeamViewer Hold
|
Unternehmen:
TeamViewer
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
7,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
6,74 €
|
Abst. Kursziel*:
11,28%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
6,67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,53%
|
Analyst Name::
Nicolas Herms
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TeamViewer
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:58
|Optimismus in Frankfurt: SDAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX mittags (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
09:28
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel: SDAX zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.07.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
28.07.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
Analysen zu TeamViewer
|14:28
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|18.05.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|TeamViewer Equal Weight
|Barclays Capital
|14:28
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|18.05.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|TeamViewer Equal Weight
|Barclays Capital
|28.07.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|14:28
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|TeamViewer Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|TeamViewer
|6,67
|5,29%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:35
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|15:25
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|15:25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:24
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:20
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:03
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:02
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|14:59
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|14:58
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:58
|Unilever Sell
|UBS AG
|14:58
|Unilever Sell
|UBS AG
|14:58
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|14:57
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:57
|GSK Halten
|DZ BANK
|14:56
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|14:55
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:52
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|14:52
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:52
|MLP Buy
|Baader Bank
|14:51
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:51
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|14:50
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:50
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|14:50
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|14:47
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:42
|AB InBev Buy
|UBS AG
|14:28
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|14:26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:20
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|14:20
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|14:18
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|14:05
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:03
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:03
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:03
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:00
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:59
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13:59
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13:47
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13:34
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:23
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:22
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|13:14
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:13
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|13:13
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|12:59
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:59
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research