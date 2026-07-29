TeamViewer Aktie

6,67EUR 0,34EUR 5,29%
TeamViewer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

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29.07.2026 14:28:07

TeamViewer Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Teamviewer nach Zahlen zum zweiten Quartal von 6,50 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Zahlenwerk des Software-Anbieters sei gemischt ausgefallen, schrieb Nicolas Herms am Mittwoch. Die Geschäftsergebnisse udn die Telefonkonfernez hätten aber doch Hinweise auf eine klare Erholung gegeben./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TeamViewer Hold
Unternehmen:
TeamViewer 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
6,74 € 		Abst. Kursziel*:
11,28%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
6,67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,53%
Analyst Name::
Nicolas Herms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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14:28 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
28.07.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
18.05.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.05.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.26 TeamViewer Equal Weight Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel

TeamViewer 6,67 5,29% TeamViewer

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14:52 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
14:52 MLP Buy Baader Bank
14:51 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:51 BASF Buy Deutsche Bank AG
14:50 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
14:50 Medios Buy Deutsche Bank AG
14:50 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
14:47 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
14:42 AB InBev Buy UBS AG
14:28 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
14:26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
14:20 Hermès Buy Deutsche Bank AG
14:20 Givaudan Halten DZ BANK
14:18 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
14:05 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:03 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:03 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
14:03 Hermès Buy Jefferies & Company Inc.
14:00 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
13:59 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
13:59 Ströer Market-Perform Bernstein Research
13:47 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:36 Nike Outperform Bernstein Research
13:34 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:23 Air Liquide Outperform Bernstein Research
13:22 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
13:19 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
13:18 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
13:14 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
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