NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Teamviewer von 5 auf 5,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Mohammed Moawalla rollte seine Bewertungsbasis für die Aktien am Freitagabend etwas nach vorne. Er bleibt aber an der Seitenlinie, da er den Kurs angesichts der Risiken für das Wachstum im eigenen Kerngeschäft mit Fernwartungssoftware sowie bei der übernommenen 1E für angemessen hält./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 17:26 / BST

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