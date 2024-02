Minuszeichen in London: FTSE 100 startet im Minus

Der FTSE 100 kann seine Vortagesgewinne am Montagmorgen nicht halten.

Um 09:11 Uhr sinkt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,13 Prozent auf 7 696,18 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,396 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 706,28 Punkte an der Kurstafel, nach 7 706,28 Punkten am Vortag.

Bei 7 706,90 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 691,56 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 26.01.2024, wies der FTSE 100 7 635,09 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, den Wert von 7 488,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 878,66 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Minus von 0,328 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 7 764,37 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Entain (+ 1,45 Prozent auf 9,24 GBP), Standard Chartered (+ 1,17 Prozent auf 6,42 GBP), Rolls-Royce (+ 0,98 Prozent auf 3,57 GBP), BAE Systems (+ 0,78 Prozent auf 12,50 GBP) und Melrose Industries (+ 0,68 Prozent auf 6,20 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Bunzl (-4,57 Prozent auf 31,55 GBP), Ocado Group (-2,84 Prozent auf 5,13 GBP), Taylor Wimpey (-2,23 Prozent auf 1,43 GBP), Glencore (-1,80 Prozent auf 3,69 GBP) und Rio Tinto (-1,74 Prozent auf 51,06 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 4 865 619 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 188,068 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

In diesem Jahr weist die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Vodafone Group-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,95 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at