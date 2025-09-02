Minuszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels in Rot

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel letztendlich um 0,55 Prozent schwächer bei 45 295,81 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,214 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,101 Prozent auf 45 590,96 Punkte an der Kurstafel, nach 45 544,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 44 948,16 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 45 295,81 Zählern.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, den Wert von 43 588,58 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 02.06.2025, den Stand von 42 305,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 41 563,08 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 6,85 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45 757,84 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Home Depot (+ 3,96 Prozent auf 348,25 EUR), Merck (+ 1,62 Prozent auf 85,48 USD), Boeing (+ 1,15 Prozent auf 237,38 USD), Walmart (+ 0,90 Prozent auf 97,85 USD) und Chevron (+ 0,77 Prozent auf 161,83 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Nike (-3,98 Prozent auf 74,29 USD), NVIDIA (-1,95 Prozent auf 170,78 USD), Goldman Sachs (-1,93 Prozent auf 730,85 USD), Cisco (-1,87 Prozent auf 67,80 USD) und Amazon (-1,60 Prozent auf 225,34 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 55 512 685 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3,631 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Verizon-Aktie weist mit 9,35 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 6,22 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

