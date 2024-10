Minuszeichen in Wien: ATX Prime letztendlich in der Verlustzone

Der ATX Prime zeigte sich am Montag mit negativem Vorzeichen.

Der ATX Prime notierte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,77 Prozent tiefer bei 1 797,33 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,010 Prozent leichter bei 1 811,17 Punkten in den Handel, nach 1 811,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 1 795,49 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 812,78 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, bei 1 806,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 838,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, mit 1 528,17 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 4,86 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten registriert.

Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Addiko Bank (+ 6,04 Prozent auf 20,20 EUR), Polytec (+ 2,71 Prozent auf 2,65 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,09 Prozent auf 5,56 EUR), OMV (+ 0,98 Prozent auf 39,14 EUR) und S IMMO (+ 0,90 Prozent auf 22,30 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-10,34 Prozent auf 2,60 EUR), AT S (AT&S) (-3,46 Prozent auf 19,52 EUR), DO (-3,07 Prozent auf 145,00 EUR), UBM Development (-3,00 Prozent auf 19,40 EUR) und IMMOFINANZ (-2,88 Prozent auf 16,18 EUR) unter Druck.

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 324 293 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 26,855 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at