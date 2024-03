Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 am Nachmittag fester

Der STOXX 50 gewinnt derzeit an Fahrt.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,35 Prozent fester bei 4 404,57 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,041 Prozent fester bei 4 391,03 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 389,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 412,06 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 382,07 Zählern.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,27 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 13.02.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 198,67 Punkte. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 13.12.2023, den Wert von 4 074,77 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 13.03.2023, den Stand von 3 773,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 7,64 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 412,06 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Glencore (+ 4,43 Prozent auf 4,18 GBP), BP (+ 1,55 Prozent auf 4,85 GBP), UniCredit (+ 1,42) Prozent auf 32,19 EUR), BAT (+ 1,16 Prozent auf 23,94 GBP) und National Grid (+ 1,11 Prozent auf 10,48 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Roche (-1,18 Prozent auf 241,85 CHF), Rio Tinto (-1,15 Prozent auf 48,58 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,13 Prozent auf 72,49 EUR), SAP SE (-1,08 Prozent auf 175,08 EUR) und Novartis (-0,55 Prozent auf 87,11 CHF) unter Druck.

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Glencore-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 14 019 715 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 535,124 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,79 zu Buche schlagen. Die HSBC-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at