Mittwochshandel in Frankfurt: DAX mit Gewinnen

Heute zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Um 15:42 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 0,67 Prozent aufwärts auf 18 506,68 Punkte. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 1,840 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,004 Prozent höher bei 18 385,17 Punkten in den Handel, nach 18 384,35 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 385,17 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 18 511,17 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1,65 Prozent. Der DAX stand vor einem Monat, am 27.02.2024, bei 17 556,49 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 27.12.2023, mit 16 742,07 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 27.03.2023, wies der DAX einen Stand von 15 127,68 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,36 Prozent. 18 511,17 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,02 Zählern.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Zalando (+ 3,75 Prozent auf 26,28 EUR), Bayer (+ 3,42 Prozent auf 28,25 EUR), Deutsche Bank (+ 3,18 Prozent auf 14,68 EUR), RWE (+ 1,77 Prozent auf 31,54 EUR) und adidas (+ 1,69 Prozent auf 207,75 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Sartorius vz (-3,00 Prozent auf 359,40 EUR), Daimler Truck (-1,04 Prozent auf 46,57 EUR), Rheinmetall (-0,84 Prozent auf 516,60 EUR), Symrise (-0,68 Prozent auf 109,45 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,65 Prozent auf 27,34 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 7 227 360 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 210,964 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,08 zu Buche schlagen. Mit 7,78 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

