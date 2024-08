Mittwochshandel in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittag

Am Mittwoch klettert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,45 Prozent auf 3 339,31 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 536,073 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,078 Prozent schwächer bei 3 321,88 Punkten, nach 3 324,48 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 340,72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 321,88 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 0,091 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wies der TecDAX 3 284,55 Punkte auf. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 21.05.2024, den Wert von 3 433,49 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 21.08.2023, den Wert von 3 053,66 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 0,443 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 125,18 Zähler.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 1,93 Prozent auf 58,00 EUR), Sartorius vz (+ 1,49 Prozent auf 239,00 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,21 Prozent auf 51,70 EUR), United Internet (+ 1,09 Prozent auf 18,50 EUR) und 1&1 (+ 1,05 Prozent auf 13,44 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen EVOTEC SE (-2,13 Prozent auf 5,52 EUR), Elmos Semiconductor (-1,27 Prozent auf 78,00 EUR), PNE (-1,08 Prozent auf 12,80 EUR), QIAGEN (-0,25 Prozent auf 42,09 EUR) und Deutsche Telekom (-0,12 Prozent auf 25,05 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 731 267 Aktien gehandelt. Mit 230,080 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 7,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

