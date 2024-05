Mittwochshandel in Zürich: SMI beendet die Sitzung im Minus

So bewegte sich der SMI am dritten Tag der Woche schlussendlich.

Der SMI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsende um 0,51 Prozent schwächer bei 11 793,73 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,266 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,327 Prozent auf 11 815,74 Punkte an der Kurstafel, nach 11 854,50 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 11 841,61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 11 783,62 Punkten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Verlust von 1,05 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.04.2024, bewegte sich der SMI bei 11 332,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 438,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, wies der SMI einen Stand von 11 434,24 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,58 Prozent. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 050,29 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Swiss Re (+ 1,39 Prozent auf 113,35 CHF), Zurich Insurance (+ 0,49 Prozent auf 471,00 CHF), Roche (+ 0,35 Prozent auf 229,60 CHF), Logitech (+ 0,35 Prozent auf 87,22 CHF) und Sonova (-0,07 Prozent auf 288,10 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Lonza (-2,56 Prozent auf 482,50 CHF), UBS (-1,41 Prozent auf 27,91 CHF), Swiss Life (-1,27 Prozent auf 623,00 CHF), Geberit (-1,14 Prozent auf 554,20 CHF) und Richemont (-1,08 Prozent auf 142,25 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 4 492 108 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 238,301 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at