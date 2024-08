Montagshandel in Wien: ATX Prime sackt am Montagnachmittag deutlich ab

Um 15:42 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 3,20 Prozent tiefer bei 1 712,69 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,021 Prozent auf 1 768,98 Punkte an der Kurstafel, nach 1 769,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 768,98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 703,68 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 05.07.2024, wurde der ATX Prime mit 1 855,18 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, wurde der ATX Prime auf 1 798,02 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, bei 1 620,14 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Minus von 0,078 Prozent zu Buche. Bei 1 889,08 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 1,94 Prozent auf 3,16 EUR), CA Immobilien (+ 1,78 Prozent auf 31,94 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,00 Prozent auf 27,90 EUR), ZUMTOBEL (-0,36 Prozent auf 5,58 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,57 Prozent auf 104,60 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Frequentis (-9,24 Prozent auf 27,50 EUR), FACC (-8,88 Prozent auf 6,36 EUR), Kapsch TrafficCom (-6,24 Prozent auf 8,42 EUR), Lenzing (-6,08 Prozent auf 28,60 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-5,32 Prozent auf 32,90 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime ist die CA Immobilien-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 332 293 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 26,195 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 2,79 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

