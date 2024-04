MTU Aero Engines-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Hold-Bewertung bekannt

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 216 auf 219 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Quartal des Triebwerksherstellers dürfte schwach gewesen sein, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Am Ausblick dürfte sich aber nichts ändern. Die Kurszielanhebung resultiere aus Kalendereffekten und einer Feinanpassung seiner Schätzungen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 10:18 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 214,40 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 2,15 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 67 019 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2024 um 9,8 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzkennzahlen wird am 30.04.2024 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2024 / 07:42 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.