Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
04.12.2025 10:29:00
Nach Liquid Glass: Apples Interface-Design-Chef wandert zu Meta ab
Mit Alan Dye verliert Apple einen weiteren zentralen Mitarbeiter an Meta. In der vom Liquid-Glass-Design frustrierten Community sorgt das für Anklang.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
