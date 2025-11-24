Volvo AB Aktie

Volvo AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

Volvo (B)-Anlage im Blick 24.11.2025 10:04:16

NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Volvo (B) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Volvo (B)-Papier an der Börse STO gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 203,30 SEK. Wenn ein Anleger damals 100 SEK in die Volvo (B)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,492 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Volvo (B)-Anteile wären am 21.11.2025 132,51 SEK wert, da der Schlussstand 269,40 SEK betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 32,51 Prozent.

Volvo (B) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 547,68 Mrd. SEK gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

27.10.25 Volvo AB Neutral Goldman Sachs Group Inc.
21.10.25 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
21.10.25 Volvo AB Buy UBS AG
21.10.25 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
20.10.25 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
