Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Airbus vor Zahlen von 152 auf 154 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Rahmen der Quartalszahlen werde der Flugzeugbauer den ersten Ausblick unter dem neuen Finanzvorstand vorlegen, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser dürfte angemessen vorsichtig ausfallen. Er könnte sogar die Konsensschätzungen verfehlen./mf/mis





Die Aktie verlor um 11:20 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 145,84 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 5,60 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 114 099 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2024 kletterte die Aktie um 4,1 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 vorlegen.

