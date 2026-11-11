Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Aktie im Blick
|
11.11.2026 10:52:49
Neue Analyse: UBS AG bewertet Brenntag SE-Aktie mit Neutral
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Neutral" belassen. Der Chemikalienhändler habe den Bruttogewinn solide gesteigert, schrieb Nicole Manion am Mittwoch nach den Zahlen. Die Kosten seien im dritten Quartal aber ebenfalls geklettert. Letztlich könnten die Anleger leicht verschnupft darauf reagieren, dass keine Trendverbesserung eingetreten sei.
Aktieninformation im Fokus: Die Brenntag SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung
Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 10:36 Uhr verlor das Papier 3,7 Prozent auf 59,30 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 2,87 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 102 178 Brenntag SE-Aktien. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 23,6 Prozent aufwärts. Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Brenntag SE
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
14:24
|Brenntag will mit neuer Strategie Kunden zurückgewinnen (Dow Jones)
|
13:00
|ROUNDUP: Brenntag legt neue Mittelfristziele vor - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
13:00
|WDH: Brenntag legt neue Mittelfristziele vor (dpa-AFX)
|
12:26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
12:26
|DAX aktuell: Das macht der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
11:43
|Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an Brenntag SE-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu Brenntag SE
|10:52
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:42
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|11.11.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|10:52
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:42
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|11.11.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|14.08.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:52
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:42
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|11.11.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|11.11.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|57,90
|-2,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX nach Rekord stabil - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street leichter -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.