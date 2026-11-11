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Aktie im Blick 11.11.2026 10:52:49

Neue Analyse: UBS AG bewertet Brenntag SE-Aktie mit Neutral

Neue Analyse: UBS AG bewertet Brenntag SE-Aktie mit Neutral

Diese Empfehlung gibt UBS AG für die Brenntag SE-Aktie aus.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Neutral" belassen. Der Chemikalienhändler habe den Bruttogewinn solide gesteigert, schrieb Nicole Manion am Mittwoch nach den Zahlen. Die Kosten seien im dritten Quartal aber ebenfalls geklettert. Letztlich könnten die Anleger leicht verschnupft darauf reagieren, dass keine Trendverbesserung eingetreten sei.

Aktieninformation im Fokus: Die Brenntag SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 10:36 Uhr verlor das Papier 3,7 Prozent auf 59,30 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 2,87 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 102 178 Brenntag SE-Aktien. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 23,6 Prozent aufwärts. Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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