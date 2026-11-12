Brenntag Aktie

58,22EUR -1,26EUR -2,12%
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WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

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12.11.2026 10:42:55

Brenntag SE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse seien zwar wie erwartet gewesen, aber die Ziele habe der Chemikalienhändler nicht erhöht, monierte Tristan Lamotte am Mittwoch nach dem Quartalsbericht./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag SE Hold
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
58,22 € 		Abst. Kursziel*:
-2,10%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
58,22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,10%
Analyst Name::
Tristan Lamotte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Brenntag SE 58,02 -2,45% Brenntag SE

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10:41 voestalpine buy UBS AG
10:40 Vincorion Buy Deutsche Bank AG
10:40 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
10:38 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
10:32 SFC Energy Buy Deutsche Bank AG
10:31 RWE Buy Deutsche Bank AG
10:28 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
10:24 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
10:22 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
10:19 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
10:07 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
10:06 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
10:03 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
09:53 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
09:52 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
09:49 Infineon Buy Deutsche Bank AG
09:43 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
09:35 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
09:35 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
09:30 Dürr Outperform Bernstein Research
09:15 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
09:13 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
09:13 OHB Buy Jefferies & Company Inc.
09:12 Siemens Outperform Bernstein Research
08:57 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Jefferies & Company Inc.
08:51 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
08:42 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
08:42 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
08:37 Formycon Outperform RBC Capital Markets
08:30 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
08:29 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:28 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:27 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
08:24 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
08:20 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:02 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:59 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
07:57 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
07:54 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:53 Ströer Market-Perform Bernstein Research
07:31 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:15 Einhell Germany vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:07 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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