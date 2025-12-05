BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analyse im Blick 05.12.2025 09:54:12

Neutral von UBS AG für BASF-Aktie

Neutral von UBS AG für BASF-Aktie

Hier sind die Erkenntnisse von UBS AG-Analyst Geoff Haire, der das BASF-Papier näher betrachtet hat.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF nach einem Treffen mit dem Management mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Im Vergleich zum dritten Quartal habe sich in Sachen Nachfrage wenig verbessert, schrieb Geoff Haire am Donnerstag. Mit Blick auf das erwartete operative Ergebnis (Ebitda) im kommenden Jahr habe sich der Chemiekonzern nicht explizit geäußert.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:37 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 43,66 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 3,07 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 199 234 BASF-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Anteilsschein um 8,3 Prozent aufwärts. Die BASF-Bilanz für Q4 2025 wird am 27.02.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 06:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: BASF SE

Nachrichten zu BASFmehr Nachrichten