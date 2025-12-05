Neutral von UBS AG für BASF-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF nach einem Treffen mit dem Management mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Im Vergleich zum dritten Quartal habe sich in Sachen Nachfrage wenig verbessert, schrieb Geoff Haire am Donnerstag. Mit Blick auf das erwartete operative Ergebnis (Ebitda) im kommenden Jahr habe sich der Chemiekonzern nicht explizit geäußert.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:37 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 43,66 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 3,07 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 199 234 BASF-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Anteilsschein um 8,3 Prozent aufwärts. Die BASF-Bilanz für Q4 2025 wird am 27.02.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 06:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.