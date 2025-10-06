Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Aufträge erhalten
|
06.10.2025 08:29:00
Nordex-Aktie gefragt: Ukraine-Aufträge über 189 MW
Die beiden Projekte sollen eine Gesamtleistung von 188,8 Megawatt haben. Nordex werde ab Mitte 2026 insgesamt 32 N163/5.X-Turbinen mit einem reduzierten und speziell zugeschnittenen Logistik- und Installationsumfang liefern, teilte der Windanlagenhersteller in Hamburg mit. Die Verträge umfassten den Service der Anlagen über einen Zeitraum von 20 Jahren.
Nordex ziehen an auf Tradegate
Die Aktien von Nordex könnten am Montag Kurs auf das Hoch seit dem Frühjahr 2021 nehmen. Über 23,44 Euro wäre es so weit.
Am Morgenmorgen legte der Kurs auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 0,7 Prozent auf 22,72 Euro zu. Mit einer Kursverdopplung sind die Nordex-Aktien 2025 unter den Favoriten im MDAX.
DOW JONES / dpa-AFX
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nordex AGmehr Nachrichten
|
08:04
|AKTIE IM FOKUS: Nordex ziehen an auf Tradegate - Auftrag aus der Ukraine (dpa-AFX)
|
07:30
|EQS-News: Nordex Group receives orders from Ukraine totalling 189 MW (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Nordex Group erhält Aufträge aus der Ukraine über 189 MW (EQS Group)
|
03.10.25