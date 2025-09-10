Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Auftrag erhalten
|
10.09.2025 08:20:00
Nordex-Aktie legt zu: Lieferung von Windkraftanlagen nach Österreich beschlossen
Sie sollen im Dreiländereck Kärnten-Steiermark-Slowenien auf Höhen zwischen 1.240 und 1.430 Metern errichtet werden, wie Nordex in Hamburg mitteilte. 2027 solle der Windpark ans Netz gehen, heißt es dort. Teil des Auftrags ist ein umfassender Service-Vertrag mit 25 Jahren Laufzeit.
DJG/rio/mgo
DOW JONES
Bildquelle: Nordex AG,Lukassek / Shutterstock.com
