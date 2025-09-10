Nordex Aktie

Auftrag erhalten 10.09.2025 08:20:00

Nordex-Aktie legt zu: Lieferung von Windkraftanlagen nach Österreich beschlossen

Nordex hat vom Kärntner Energieversorger Kelag einen Auftrag zur Lieferung von 7 Windrädern des Typs N163/6.X mit einer Gesamtleistung von 47,6 Megawatt erhalten.

Sie sollen im Dreiländereck Kärnten-Steiermark-Slowenien auf Höhen zwischen 1.240 und 1.430 Metern errichtet werden, wie Nordex in Hamburg mitteilte. 2027 solle der Windpark ans Netz gehen, heißt es dort. Teil des Auftrags ist ein umfassender Service-Vertrag mit 25 Jahren Laufzeit.

DJG/rio/mgo

DOW JONES

