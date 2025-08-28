Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|20 Jahre-Vertrag
|
28.08.2025 16:09:41
Nordex sichert Auftrag für 46-MW-Windpark in Schleswig-Holstein - Aktie wechselt Richtung
Auftraggeber ist Trianel Erneuerbare Energien, ein Zusammenschluss von 36 Stadtwerken und der Stadtwerke-Kooperation Trianel, wie der Winanlagenhersteller Nordex in Hamburg mitteilte. Der Auftrag umfasse zudem einen Servicevertrag über 20 Jahre, der eine hohe Verfügbarkeit der Anlagen sicherstelle, heißt es weiter. Im Frühjahr 2027 sollen die Anlagen ans Netz gehen.
Nordex-Aktien wechselten in der Sitzung mehrfach das Vorzeichen. Zuletzt gewnan das Papier via XETRA zeitweise 0,56 Prozent auf 21,4 Euro.
DOW JONES
Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com,Nordex
