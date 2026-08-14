NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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14.08.2026 13:00:00
Not Micron, Not Sandisk. This Artificial Intelligence (AI) Memory Stock Could Be the Next Nvidia.
The artificial intelligence (AI) revolution started with a scramble for processing power, as graphics processing units (GPUs) from Nvidia (NASDAQ: NVDA) powered large language model training. Although GPUs remain top of mind for hyperscalers, demand has also begun to shift toward custom application-specific integrated circuits (ASICs) designed by Broadcom.Now, the bottleneck has moved downstream to memory chips. Micron Technology (NASDAQ: MU) stands at the center of this market. The company designs and manufactures DRAM and high bandwidth memory (HBM) stacks that sit on top of GPUs. Equally important is Sandisk (NASDAQ: SNDK), which focuses on NAND flash storage and enterprise solid-state drives (SSDs).Both companies have delivered extraordinary returns during the past year: Micron shares have surged more than 600%, while Sandisk's have multiplied by nearly 2,800%. But what if I told you there is another memory pure play that may offer even more compelling upside and the potential to mirror Nvidia's transformative run?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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