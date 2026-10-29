AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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29.10.2026 20:30:00
Not Nvidia. Not AMD. This Custom AI Chip Designer Could Outperform Both by 2030.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) are two of the biggest beneficiaries of the artificial intelligence (AI) revolution. As big tech invests hundreds of billions of dollars in data centers, demand for semiconductors continues to accelerate.
However, another chipmaker could deliver even greater returns over the next several years: Marvell Technology (NASDAQ: MRVL). Interestingly, Nvidia CEO Jensen Huang recognizes Marvell's potential. During the Computex conference in June, Huang called Marvell the next potential trillion-dollar company. Nvidia has even invested $2 billion in Marvell, reinforcing its confidence in the company.
Now, Marvell is reportedly exploring an acquisition that could supercharge its position in the AI infrastructure market. Let's dig into what makes Marvell unique and assess why the stock could be a compelling buy for long-term investors.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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30.10.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
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30.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: Zum Ende des Freitagshandels deutlicher Rückschlag für den NASDAQ 100 (finanzen.at)
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30.10.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
30.10.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schließt im Minus (finanzen.at)
|
30.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
30.10.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 bricht ein (finanzen.at)
|
30.10.26
|Börse New York: NASDAQ Composite fällt am Nachmittag deutlich (finanzen.at)
|
30.10.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|452,20
|-7,07%
|NVIDIA Corp.
|183,42
|-2,74%
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