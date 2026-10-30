NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
|
30.10.2026 07:10:00
Nov. 2 Could Be a Big Day for Apple Stock
Apple (NASDAQ: AAPL) has become only the second company in the world to reach a $5 trillion market cap. Investors love its dominance and resilience, but Apple is still proving how it can compete in an artificial intelligence-driven landscape.
The iPhone maker reports earnings on Nov. 2. Here's what to expect.
Apple is one of the most important tech companies in the world, but unlike most of its peers, it's not all-in on artificial intelligence (AI). Apple's edge is in its hardware, and that's where it's placing its bets. This strategy has worked for it in the past and helped it become perhaps the most dominant company in its space. Customers love Apple's user-friendliness, high quality, and design.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOV Inc Registered Shs
|
23.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: NOV präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.07.26
|Ausblick: NOV informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: NOV zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.05.26
|S&P 500-Titel NOV-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet NOV Aktionären eine Freude (finanzen.at)
|
01.05.26
|Börse New York in Grün: So bewegt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu NOV Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|28 780,00
|0,77%
|Apple Inc.
|308,80
|-1,59%
|NOV Inc Registered Shs
|17,00
|-2,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.