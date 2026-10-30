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WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034

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30.10.2026 07:10:00

Nov. 2 Could Be a Big Day for Apple Stock

Apple (NASDAQ: AAPL) has become only the second company in the world to reach a $5 trillion market cap. Investors love its dominance and resilience, but Apple is still proving how it can compete in an artificial intelligence-driven landscape.

The iPhone maker reports earnings on Nov. 2. Here's what to expect.

Apple is one of the most important tech companies in the world, but unlike most of its peers, it's not all-in on artificial intelligence (AI). Apple's edge is in its hardware, and that's where it's placing its bets. This strategy has worked for it in the past and helped it become perhaps the most dominant company in its space. Customers love Apple's user-friendliness, high quality, and design.

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Apple Inc. 308,80 -1,59% Apple Inc.
NOV Inc Registered Shs 17,00 -2,30% NOV Inc Registered Shs

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