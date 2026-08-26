NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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26.08.2026 22:43:02
NVIDIA Corporation Q2 Income Rises
(RTTNews) - NVIDIA Corporation (NVDA) released a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $59.688 billion, or $2.46 per share. This compares with $26.422 billion, or $1.08 per share, last year.
Excluding items, NVIDIA Corporation reported adjusted earnings of $53.954 billion or $2.22 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 105.9% to $96.221 billion from $46.743 billion last year.
NVIDIA Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $59.688 Bln. vs. $26.422 Bln. last year. -EPS: $2.46 vs. $1.08 last year. -Revenue: $96.221 Bln vs. $46.743 Bln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 105.84 B To $ 110.16 B
3Q Guidance: Revenue is expected to be $108.0 billion, plus or minus 2%.
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