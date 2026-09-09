Kernel Aktie
WKN DE: A0M7QF / ISIN: LU0327357389
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09.09.2026 13:55:00
Nvidia CUDA Rust: Native GPU-Kernel in Rust schreiben
GPU-Kernel ließen sich bislang aus Rust starten, aber man konnte damit nicht schreiben. Nvidia schließt diese Lücke nun mit CUDA Rust.
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