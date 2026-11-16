NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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16.11.2026 23:00:02
Nvidia Stock: What Would Warren Buffett Do?
Warren Buffett is the most famous investor in the world, known for finding value and outperforming the market not only for years but for decades. His willingness to buy when others are fearful or hesitant has enabled him to secure great returns over the long run.
It begs the question of what the billionaire investor would do with Nvidia (NASDAQ:NVDA) right now. The tech stock has been falling sharply amid a potential Chinese spy scandal involving Jensen Huang, who has since resigned as the company’s president and CEO.
While Buffett has typically shied away from the tech sector in the past, here's what I think he would do in this situation.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
22:34
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beendet den Montagshandel im Minus (finanzen.at)
|
22:34
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
22:34
|Börse New York: NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20:04
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
20:04
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
20:04
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
19:34
|Medien: Nvidia hat keine Pläne für Rückkehr Huangs als Chef (dpa-AFX)
|
18:01
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert im Minus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|141,92
|-4,00%
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