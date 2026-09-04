NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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04.09.2026 13:37:00
Nvidia weitet DLSS 5 auf RTX-40-Grafikkarten aus
Nvidia will DLSS 5 offiziell auch auf RTX-40-Karten bringen – wo eine inoffizielle Mod-Version schon läuft. Die Rechenkosten des KI-Modells bleiben enorm.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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