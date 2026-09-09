AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
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09.09.2026 07:49:38
Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 verliert Finanzchef
BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler AUTO1 Group ist auf der Suche nach einer Nachfolge von Finanzchef Christian Wallentin. Der Manager legt sein Amt nämlich aus familiären Gründen nieder, wie der MDAX-Konzern am Mittwoch mitteilte. Mitgründer und Vorstandschef Christian Bertermann übernimmt in der Zwischenzeit die Verantwortung für das Ressort. Die Suche nach einer Nachfolge sei bereits im fortgeschrittenen Stadium, hieß es von den Berlinern. Wallentin stehe dem Unternehmen weiter beratend zur Verfügung./men/stk
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Deutsche Bank AG
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|UBS AG
|30.07.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.09.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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