AUTO1 Aktie
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WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
AUTO1 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Auto1 vor bald anstehenden Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die letzten Aussagen des Online-Autohändlers vor der Schweigeperiode seien überraschend gewesen, aber es gebe keinen Grund für Entmutigung, schrieb Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Am vergangenen Freitag, so erinnerte Naizer, sei ein Mengenwachstum von 11 Prozent signalisiert worden, was jedoch unter den zu diesem Zeitpunkt noch geltenden Markterwartungen gelegen habe. Daher sei die Aktienreaktion negativ gewesen. Der implizite Bruttogewinn je Einheit (GPU) habe indes den Erwartungen entsprochen und signalisiere einen erfreulichen Anstieg im Vergleich zum ersten Halbjahr. Dies sei nötig, damit Auto1 seine Jahresziele erreichen könne./ck/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16,01 €
|
Abst. Kursziel*:
99,81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15,99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
100,13%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
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