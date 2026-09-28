AUTO1 Aktie
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WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
AUTO1 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 auf "Overweight" belassen. Angesichts anhaltender Diskussionen um den Einfluss von KI auf die europäische Internetbranche fasste Analyst Marcus Diebel am Sonntag die Erkenntnisse aus jüngsten Diskussionen mit Investoren in Hongkong, Tokio, Singapur, Sydney und Melbourne zusammen. In Asien sei das Interesse an Auto1 geringer als in Europa. Im Fokus stehe beim Quartalsbericht, ob die Lagerbestände weiter gesunken sind./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 16:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
|
Unternehmen:
AUTO1
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
18,31 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
18,38 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Marcus Diebel
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KGV*:
-
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