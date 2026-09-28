NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 auf "Overweight" belassen. Angesichts anhaltender Diskussionen um den Einfluss von KI auf die europäische Internetbranche fasste Analyst Marcus Diebel am Sonntag die Erkenntnisse aus jüngsten Diskussionen mit Investoren in Hongkong, Tokio, Singapur, Sydney und Melbourne zusammen. In Asien sei das Interesse an Auto1 geringer als in Europa. Im Fokus stehe beim Quartalsbericht, ob die Lagerbestände weiter gesunken sind./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 16:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST



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