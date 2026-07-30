HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Auto-Handelsplattform habe im zweiten Quartal die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Wolfgang Specht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erhöhte Ausblicke wie in den Vorjahren seien in diesem Jahr aber wohl nicht drin./rob/mf/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:06 / GMT

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