AUTO1 Aktie
|22,28EUR
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|-0,80%
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
AUTO1 Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Auto-Handelsplattform habe im zweiten Quartal die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Wolfgang Specht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erhöhte Ausblicke wie in den Vorjahren seien in diesem Jahr aber wohl nicht drin./rob/mf/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Hold
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
24,90 €
|
Abst. Kursziel*:
0,40%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
22,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,21%
|
Analyst Name::
Wolfgang Specht
|
KGV*:
-
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