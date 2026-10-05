AUTO1 Aktie
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WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
AUTO1 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 von 35,10 auf 30,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Internet-Gebrauchtwagenhändler müsse zeigen, dass die vorhergesagte Beschleunigung im vierten Quartal und hinein ins Jahr 2027 auch eintreffe, damit das Vertrauen in den Wachstumspfad wieder hergestellt werden könne, schrieb Jo Barnet-Lamb am Freitagnachmittag nach einer Telefonrunde zu den anstehenden Quartalszahlen. Er kürzte seine Schätzungen./rob/ajx/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
30,30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16,00 €
|
Abst. Kursziel*:
89,37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
89,61%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
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