NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 vor Zahlen zum dritten Quartal von 37 auf 32 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die Investmentbank begründete das niedrigere Kursziel mit jüngsten Indikationen des Online-Autohändlers zum Verlauf des dritten Jahresviertels. Die Experten reduzierten die Schätzungen für den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) 2026 und 2027. Auf Sicht von zwölf Monaten sei das Verhältnis von Chancen zu Risiken jedoch attraktiv./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 15:51 / GMT

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