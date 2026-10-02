AUTO1 Aktie

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WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

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02.10.2026 11:33:40

AUTO1 Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 37 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht kappte Analyst Marcus Diebel am Freitag seine Schätzungen für das Absatzvolumen und den Rohertrag pro verkauftem Fahrzeug im dritten Quartal. Seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) bis 2028 sinken um bis zu 16 Prozent./rob/ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 10:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 10:19 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
18,31 € 		Abst. Kursziel*:
85,74%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
16,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
112,50%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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