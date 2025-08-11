Optimismus in Europa: So steht der STOXX 50 am Montagmittag

Um 12:10 Uhr steigt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,22 Prozent auf 4 487,24 Punkte. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,269 Prozent stärker bei 4 489,52 Punkten, nach 4 477,47 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 4 483,20 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 501,54 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 11.07.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 519,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, mit 4 463,23 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, den Stand von 4 351,03 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 3,42 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 826,72 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Novartis (+ 2,57 Prozent auf 96,48 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,02 Prozent auf 575,40 EUR), AstraZeneca (+ 1,54) Prozent auf 110,90 GBP), BAT (+ 1,24 Prozent auf 42,80 GBP) und Deutsche Telekom (+ 1,15 Prozent auf 29,84 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Siemens (-1,51 Prozent auf 228,90 EUR), Enel (-1,03 Prozent auf 7,76 EUR), BASF (-0,92 Prozent auf 45,06 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,82 Prozent auf 53,34 CHF) und BP (-0,38 Prozent auf 4,22 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. 2 636 743 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im STOXX 50 mit 291,266 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

