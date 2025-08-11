Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
STOXX 50-Performance im Fokus 11.08.2025 12:27:09

Optimismus in Europa: So steht der STOXX 50 am Montagmittag

Optimismus in Europa: So steht der STOXX 50 am Montagmittag

Der STOXX 50 gewinnt heute an Wert.

Um 12:10 Uhr steigt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,22 Prozent auf 4 487,24 Punkte. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,269 Prozent stärker bei 4 489,52 Punkten, nach 4 477,47 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 4 483,20 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 501,54 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 11.07.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 519,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, mit 4 463,23 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, den Stand von 4 351,03 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 3,42 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 826,72 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Novartis (+ 2,57 Prozent auf 96,48 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,02 Prozent auf 575,40 EUR), AstraZeneca (+ 1,54) Prozent auf 110,90 GBP), BAT (+ 1,24 Prozent auf 42,80 GBP) und Deutsche Telekom (+ 1,15 Prozent auf 29,84 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Siemens (-1,51 Prozent auf 228,90 EUR), Enel (-1,03 Prozent auf 7,76 EUR), BASF (-0,92 Prozent auf 45,06 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,82 Prozent auf 53,34 CHF) und BP (-0,38 Prozent auf 4,22 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. 2 636 743 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im STOXX 50 mit 291,266 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AGmehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Telekom AGmehr Analysen

09:17 Deutsche Telekom Buy UBS AG
08.08.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.25 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
07.08.25 Deutsche Telekom Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 56,62 -0,42% ABB (Asea Brown Boveri)
AstraZeneca PLC 126,20 0,16% AstraZeneca PLC
BASF 45,08 -0,46% BASF
BAT PLC (British American Tobacco) 49,40 1,33% BAT PLC (British American Tobacco)
BNP Paribas S.A. 81,21 -0,20% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 4,86 -0,30% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 29,81 0,98% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 7,83 0,26% Enel S.p.A.
HSBC Holdings plc 10,86 0,18% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,32 -0,36% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 573,00 1,52% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Novartis AG 101,85 2,10% Novartis AG
Prosus N.V. 50,50 -0,20% Prosus N.V.
SAP SE 249,90 -0,30% SAP SE
Siemens AG 229,35 -1,46% Siemens AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 4 486,17 0,19%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
10.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.08.25 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.25 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Anleger warten ab: ATX und DAX geben nach -- Börsen in China letztlich in Grün - Feiertag in Japan
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt zeigen sich im Montagshandel mit moderaten Verlusten. Die asiatische Börsen legten zum Wochenauftakt zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen