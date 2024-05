Optimismus in Europa: STOXX 50 mit Zuschlägen

Der STOXX 50 befindet sich am Donnerstag im Aufwärtstrend.

Um 12:10 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,38 Prozent stärker bei 4 520,10 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,052 Prozent auf 4 505,33 Punkte an der Kurstafel, nach 4 502,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 526,83 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 505,33 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,006 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.04.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 412,27 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 23.02.2024, bei 4 309,26 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 23.05.2023, einen Stand von 4 043,49 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 10,46 Prozent zu. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 543,01 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,43 Prozent auf 48,80 CHF), Siemens (+ 1,22 Prozent auf 175,82 EUR), SAP SE (+ 1,20 Prozent auf 181,48 EUR), Unilever (+ 1,19 Prozent auf 43,26 GBP) und Roche (+ 1,03 Prozent auf 234,30 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,18 Prozent auf 38,64 EUR), Nestlé (-0,99 Prozent auf 94,12 CHF), Deutsche Telekom (-0,86 Prozent auf 21,92 EUR), Enel (-0,71 Prozent auf 6,61 EUR) und BAT (-0,57 Prozent auf 24,50 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 6 872 548 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 548,358 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAT-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at