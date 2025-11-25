FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen BP-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurden BP-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3,86 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das BP-Papier investiert hätte, hätte er nun 259,000 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2025 1 175,47 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,54 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 17,55 Prozent gesteigert.

Der BP-Wert an der Börse wurde auf 69,61 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at