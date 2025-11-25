BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Langfristige Investition
|
25.11.2025 10:03:41
FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden BP-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3,86 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das BP-Papier investiert hätte, hätte er nun 259,000 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2025 1 175,47 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,54 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 17,55 Prozent gesteigert.
Der BP-Wert an der Börse wurde auf 69,61 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)mehr Nachrichten
|
24.11.25
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
24.11.25
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
24.11.25
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
21.11.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
21.11.25
|STOXX 50 aktuell: So steht der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
21.11.25
|STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
21.11.25
|Verluste in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
20.11.25
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)