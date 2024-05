Optimismus in Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im DAX

Am Dienstag notiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,71 Prozent fester bei 18 304,74 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,790 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,000 Prozent fester bei 18 175,21 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 175,21 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 175,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 307,91 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, bei 18 175,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.02.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 16 921,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, notierte der DAX bei 15 961,02 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 9,16 Prozent. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 567,16 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 10,86 Prozent auf 35,72 EUR), Zalando (+ 5,48 Prozent auf 25,78 EUR), Deutsche Bank (+ 2,40 Prozent auf 15,98 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,20 Prozent auf 28,82 EUR) und Commerzbank (+ 1,88 Prozent auf 14,11 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Siemens Healthineers (-4,08 Prozent auf 50,32 EUR), Hannover Rück (-2,49 Prozent auf 227,00 EUR), Heidelberg Materials (-2,22 Prozent auf 95,28 EUR), adidas (-1,47 Prozent auf 221,80 EUR) und Rheinmetall (-0,63 Prozent auf 541,20 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 7 559 524 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 199,269 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,98 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,72 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at