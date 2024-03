Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX nachmittags steigen

Der LUS-DAX befindet sich am Nachmittag im Aufwärtstrend.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,74 Prozent fester bei 18 505,50 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 376,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 513,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2024, notierte der LUS-DAX bei 17 597,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.12.2023, wies der LUS-DAX 16 752,00 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 27.03.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 178,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,52 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 633,00 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 3,75 Prozent auf 26,28 EUR), Bayer (+ 3,42 Prozent auf 28,25 EUR), Deutsche Bank (+ 3,18 Prozent auf 14,68 EUR), RWE (+ 1,77 Prozent auf 31,54 EUR) und adidas (+ 1,69 Prozent auf 207,75 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Sartorius vz (-3,00 Prozent auf 359,40 EUR), Daimler Truck (-1,04 Prozent auf 46,57 EUR), Rheinmetall (-0,84 Prozent auf 516,60 EUR), Symrise (-0,68 Prozent auf 109,45 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,65 Prozent auf 27,34 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 7 227 360 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 210,964 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,78 Prozent die höchste Dividendenrendite.

