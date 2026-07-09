Optimismus in Frankfurt: DAX liegt im Plus

Am Donnerstagmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Der DAX verbucht im XETRA-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,21 Prozent auf 24 950,84 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,126 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 25 097,48 Zählern und damit 0,803 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (24 897,45 Punkte).

Der Höchststand des DAX lag heute bei 25 103,78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 901,93 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der DAX bereits um 3,34 Prozent. Vor einem Monat, am 09.06.2026, wurde der DAX mit 24 433,06 Punkten gehandelt. Der DAX wies vor drei Monaten, am 09.04.2026, einen Wert von 23 806,99 Punkten auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 09.07.2025, einen Wert von 24 549,56 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 1,68 Prozent. Bei 25 900,10 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit HOCHTIEF (+ 2,11 Prozent auf 464,60 EUR), Siemens Energy (+ 2,05 Prozent auf 155,02 EUR), Siemens (+ 2,03 Prozent auf 270,95 EUR), Commerzbank (+ 1,52 Prozent auf 37,98 EUR) und Infineon (+ 1,34 Prozent auf 71,24 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Rheinmetall (-3,91 Prozent auf 1 017,40 EUR), Deutsche Telekom (-1,37 Prozent auf 25,19 EUR), Deutsche Börse (-1,25 Prozent auf 252,10 EUR), Daimler Truck (-1,11 Prozent auf 41,91 EUR) und Brenntag SE (-1,11 Prozent auf 55,46 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 564 757 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 205,506 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at