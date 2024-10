Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge

Der LUS-DAX behält sein positives Vorzeichen auch am Donnerstag.

Am Donnerstag steigt der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA um 0,31 Prozent auf 19 537,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 19 538,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 439,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 17.09.2024, einen Wert von 18 694,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.07.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 18 446,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.10.2023, notierte der LUS-DAX bei 15 254,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 16,68 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 19 641,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Sartorius vz (+ 19,03 Prozent auf 272,10 EUR), Merck (+ 7,33 Prozent auf 165,50 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 2,57 Prozent auf 139,46 EUR), Infineon (+ 2,14 Prozent auf 31,03 EUR) und Commerzbank (+ 1,30 Prozent auf 16,77 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Daimler Truck (-1,25 Prozent auf 35,46 EUR), Brenntag SE (-0,97 Prozent auf 63,16 EUR), Fresenius SE (-0,77 Prozent auf 33,41 EUR), Symrise (-0,75 Prozent auf 118,70 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,67 Prozent auf 32,61 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 440 655 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 244,732 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

