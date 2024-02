Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,71 Prozent stärker bei 13 925,18 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 112,710 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,297 Prozent auf 13 868,71 Punkte an der Kurstafel, nach 13 827,66 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 13 868,71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 925,18 Punkten erreichte.

SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 1,39 Prozent. Vor einem Monat, am 16.01.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 446,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.11.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 051,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.02.2023, erreichte der SDAX einen Wert von 13 536,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,752 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit SFC Energy (+ 4,43 Prozent auf 19,32 EUR), Salzgitter (+ 3,09 Prozent auf 26,00 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,99 Prozent auf 37,90 EUR), Nagarro SE (+ 2,72 Prozent auf 90,60 EUR) und PVA TePla (+ 2,62 Prozent auf 22,74 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen PATRIZIA SE (-1,06 Prozent auf 7,50 EUR), Dermapharm (-0,95 Prozent auf 37,64 EUR), Deutsche Wohnen SE (-0,60 Prozent auf 19,90 EUR), adesso SE (-0,42 Prozent auf 95,80 EUR) und MorphoSys (-0,15 Prozent auf 65,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX sticht die pbb-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 500 876 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von TRATON mit 11,470 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Südzucker-Aktie mit 4,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die pbb-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,93 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at