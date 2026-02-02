Optimismus in Frankfurt: So performt der DAX nachmittags

Um 15:42 Uhr gewinnt der DAX im XETRA-Handel 0,89 Prozent auf 24 758,13 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,106 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,598 Prozent auf 24 392,09 Punkte an der Kurstafel, nach 24 538,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 776,74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 384,21 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 02.01.2026, betrug der DAX-Kurs 24 539,34 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der DAX bei 23 958,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 21 732,05 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 0,892 Prozent zu. Bei 25 507,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 24 266,33 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 2,45 Prozent auf 28,86 EUR), adidas (+ 2,41 Prozent auf 152,75 EUR), Hannover Rück (+ 2,09 Prozent auf 243,80 EUR), Allianz (+ 1,99 Prozent auf 379,20 EUR) und SAP SE (+ 1,85 Prozent auf 173,72 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Brenntag SE (-1,56 Prozent auf 50,60 EUR), Rheinmetall (-1,21 Prozent auf 1 760,00 EUR), Bayer (-0,74 Prozent auf 44,23 EUR), Symrise (-0,51 Prozent auf 70,70 EUR) und Zalando (-0,37 Prozent auf 24,25 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 4 315 121 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 199,982 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,20 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at