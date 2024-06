Optimismus in Wien: ATX Prime legt zum Handelsstart zu

Um 09:11 Uhr verbucht der ATX Prime im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0,27 Prozent auf 1 805,68 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,004 Prozent auf 1 800,86 Punkte an der Kurstafel, nach 1 800,78 Punkten am Vortag.

Bei 1 799,91 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 1 805,97 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1,67 Prozent. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.05.2024, bei 1 883,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.03.2024, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 732,43 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 20.06.2023, wurde der ATX Prime auf 1 591,78 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,35 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 889,08 Punkten. 1 664,49 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Kapsch TrafficCom (+ 1,13 Prozent auf 8,98 EUR), OMV (+ 1,02 Prozent auf 39,54 EUR), Raiffeisen (+ 1,02 Prozent auf 16,86 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,78 Prozent auf 7,75 EUR) und Marinomed Biotech (+ 0,76 Prozent auf 13,20 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil UBM Development (-1,83 Prozent auf 21,50 EUR), Polytec (-1,74 Prozent auf 3,39 EUR), PORR (-1,14 Prozent auf 13,90 EUR), Vienna Insurance (-0,52 Prozent auf 28,75 EUR) und STRABAG SE (-0,50 Prozent auf 39,75 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Im ATX Prime sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 12 893 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 26,334 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,91 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

