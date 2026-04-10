Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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10.04.2026 17:21:41

Oracle Lays Off 30,000 and Nike Falls Flat Once Again

In this episode of Motley Fool Money, Motley Fool contributors Travis Hoium, Lou Whiteman, and Rachel Warren discuss:To catch full episodes of all The Motley Fool's free podcasts, check out our podcast center. When you're ready to invest, check out this top 10 list of stocks to buy.A full transcript is below.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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