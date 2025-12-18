Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Airbus SE-Analyse im Blick
|
18.12.2025 14:22:47
Outperform-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Mit Blick auf das Jahr 2026 seien die Nachfrage-Aussichten für den gesamten Luftfahrt- und Verteidigungssektor weiterhin sehr gut, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er glaubt aber, dass Anleger zunehmend selektiv bei der Auswahl ihrer Sektorwerte sein werden und die übergeordneten Themen weiterhin die Debatte bestimmen.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Aktie notierte um 14:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 191,66 EUR zu. Also weist das Papier noch Spielraum von 25,22 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 63 721 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2025 um 26,9 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzkennzahlen wird am 19.02.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser)
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:00 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
